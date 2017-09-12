Охоронець подав до суду на бійця Макрегора позов на 100 тисяч доларів

Вільям Пегг, який працює охоронцем, подав у суд на бійця змішаних єдиноборств Конора Макгрегора, повідомляє Спорт-Експрес з посиланням на Mmamania.

Сума позову оцінена в 100 тисяч доларів США.

Ірландець потрапив в американця банкою з енергетичним напоєм на прес-конференції перед поєдинком з Нейтом Діасом.

Пегг заявив про те, що ємність потрапила йому в спину, а лікування від отриманої травми обійшлося йому в п'ять тисяч доларів. Американець має намір відсудити ще 95 тисяч в якості моральної компенсації.