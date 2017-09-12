Охоронець подав до суду на бійця Макрегора позов на 100 тисяч доларів
12:36, 12 вересня 2017Бокс
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Причиною позову стала банку з енергетиком.
Макгрегор може заплатити дорогу ціну за свою нестриманість / Reuters
Вільям Пегг, який працює охоронцем, подав у суд на бійця змішаних єдиноборств Конора Макгрегора, повідомляє Спорт-Експрес з посиланням на Mmamania.
Сума позову оцінена в 100 тисяч доларів США.
Ірландець потрапив в американця банкою з енергетичним напоєм на прес-конференції перед поєдинком з Нейтом Діасом.
Пегг заявив про те, що ємність потрапила йому в спину, а лікування від отриманої травми обійшлося йому в п'ять тисяч доларів. Американець має намір відсудити ще 95 тисяч в якості моральної компенсації.
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