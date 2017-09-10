Усик: Хук постійно бив нижче пояса, він мені все там відбив

Український боксер, чемпіон світу в першій важкій вазі Олександр Усик прокоментував свою перемогу над Марко Хуком в 1/4 фіналу Всесвітньої боксерської суперсерії, яку він вчора вночі здобув у Берліні.

«Хочу сказати спасибі організаторам, що зробили такий турнір і можливість об'єднати пояси за один рік. Я радий, що бій закінчився саме так. Хук обзивався, штовхався, але ви бачили, що потім відбувалося.

Він бив мене нижче пояса, він мені все там відбив, він намагався вдарити в потилицю. Однак він у відповідь нічого подібного не отримав, адже бокс – це спорт джентельменів, який зародився в Англії. Я не можу собі дозволити робити такі речі.

Це слабкість Хука, що він вів себе так... Але якщо потрібно, я готовий з ним повечеряти і заплатити за це.

Буду йти до мети поступово. Зараз моя гілка - це Брієдіс і Перес. Я вже готуюся до них. Нехай з них переможе найсильніший, і я зустрінуся з ним. Чомусь я віддаю перевагу Брієдісу», – сказав Усик, якого цитує Xsport.

Нагадаємо, українець Усик здобув перемогу над Хуком технічним нокаутом у 10-му раунді.