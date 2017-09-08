Усик звернувся до вболівальників: Хотів провести бій в Україні, але доведеться битися в Берліні (відео)

Чемпіон світу з боксу Олександр Усик звернувся до своїх вболівальників у переддень чергового бою, повідомляє Boxing. ua.

9 вересня поєдинок Усик - Хук відкриє перший сезон проекту World Boxing Super Series. трансляція бою відбудеться 9 вересня, в 23:00, на телеканалі "Інтер". Початок проединка - опівночі за київським часом.