Усик звернувся до вболівальників: Хотів провести бій в Україні, але доведеться битися в Берліні (відео)
14:35, 08 вересня 2017Бокс
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Український чемпіон світу проведе бій в столиці Німеччини.
Усик і Хук зійдуться у рингу 9 вересня / isport.ua
Чемпіон світу з боксу Олександр Усик звернувся до своїх вболівальників у переддень чергового бою, повідомляє Boxing. ua.
9 вересня поєдинок Усик - Хук відкриє перший сезон проекту World Boxing Super Series. трансляція бою відбудеться 9 вересня, в 23:00, на телеканалі "Інтер". Початок проединка - опівночі за київським часом.
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