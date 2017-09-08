Володимир Кличко здійснив мрію шотландського хлопчика - зустрівся і подарував рукавички

Дворазовий чемпіон світу в суперважкій вазі Володимир Кличко, відвідавши чемпіонат світу серед аматорів, який проходив у Гамбурзі, зустрівся з 13-річним Чі Уелшем, який давно мріяв побачити на власні очі легендарного українського боксера, повідомляє Братство Кличко.

Хлопчик переніс серйозне захворювання, однак не кинув заняття боксом і збирається домогтися серйозних успіхів на цьому терені.

Мрією Велша була зустріч з Кличком, і нещодавно вона стала реальністю. Володимир зустрівся з шотландцем, поговорив з ним і подарував рукавички зі своїм автографом.

Як повідомляв УНІАН, Олександр Хижняк став чемпіоном світу у ваговій категорії до 59 кг, а по закінченні турніру був визнаний абсолютно кращим боксером ЧС, незалежно від вагової категорії.