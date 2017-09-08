Володимир Кличко здійснив мрію шотландського хлопчика - зустрівся і подарував рукавички

13:30, 08 вересня 2017
Бокс
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Український боксер зустрівся з юним спортсменом, який пережив важку хворобу, під час чемпіонату світу в німецькому Гамбурзі.

Кличко задоволений своєї 27-річної кар'єрою / klitschko-brothers.com

Дворазовий чемпіон світу в суперважкій вазі Володимир Кличко, відвідавши чемпіонат світу серед аматорів, який проходив у Гамбурзі, зустрівся з 13-річним Чі Уелшем, який давно мріяв побачити на власні очі легендарного українського боксера, повідомляє Братство Кличко.

Хлопчик переніс серйозне захворювання, однак не кинув заняття боксом і збирається домогтися серйозних успіхів на цьому терені.

Мрією Велша була зустріч з Кличком, і нещодавно вона стала реальністю. Володимир зустрівся з шотландцем, поговорив з ним і подарував рукавички зі своїм автографом.

Як повідомляв УНІАН, Олександр Хижняк став чемпіоном світу у ваговій категорії до 59 кг, а по закінченні турніру був визнаний абсолютно кращим боксером ЧС, незалежно від вагової категорії.

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Теги: #Кличко зустріч з хлопчиком