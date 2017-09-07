Хук штовхнув Усика на прес-конференції перед боєм (відео)

14:06, 07 вересня 2017
Бокс
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Німець спробував спровокувати українця на агресію.

Усик і Хук зійдуться у рингу 9 вересня / isport.ua

Німецький боксер Марко Хук спробував спровокувати українця Олександра Усика на передматчевій прес-конференції перед боєм, повідомляє Boxing.ua.

Німець штовхнув нашого боксера, але той не відповів.

Як повідомляв УНІАН, бій Усик - Хук відбудеться 9 вересня в Берліні.

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Теги: #Усик-Хук бій#Хук штовхнув Усика