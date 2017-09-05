Усик провів відкрите тренування перед боєм з Марко Хуком (відео)
15:02, 05 вересня 2017Бокс
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Українець проведе свій наступний поєдинок 9 вересня.
Усик і Хук зійдуться у рингу 9 вересня / isport.ua
Українській боксер Олександр Усик провів відкрите тренування напередодні поєдинку з Марко Хуком, повідомляє Boxing news.
У суботу, 9 вересня, в Берліні на арені Max-Schmeling-Halle відбудеться перший поєдинок у рамках World Boxing Super Series між Чемпіоном світу за версією WBO у важкій вазі Олександром Усиком (12-0, 10 КО) і екс-чемпіоном світу німцем Марко Хуком (40-4-1, 27 КО).
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