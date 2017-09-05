Усик провів відкрите тренування перед боєм з Марко Хуком (відео)

Українській боксер Олександр Усик провів відкрите тренування напередодні поєдинку з Марко Хуком, повідомляє Boxing news.

У суботу, 9 вересня, в Берліні на арені Max-Schmeling-Halle відбудеться перший поєдинок у рамках World Boxing Super Series між Чемпіоном світу за версією WBO у важкій вазі Олександром Усиком (12-0, 10 КО) і екс-чемпіоном світу німцем Марко Хуком (40-4-1, 27 КО).