Британець Джошуа, який сподівався на бій з Кличком, дізнався дату наступного бою

Британський боксер, чемпіон світу в суперважкій вазі за версіями IBF, WBA і IBO дізнався дату свого наступного поєдинку, а також ім'я суперника.

Ним став болгарський супертяж Кубрат Пулєв.

Претендентом на титул IBF, яким володіє Джошуа, був призначений Пулєв, а операція по цьому поєдинку мала бути оформлена до 3 вересня.

Домовленість про бій була досягнута досить швидко, але неясним залишалися дата і місце сутички. Сьогодні Пулєв повідомив, що поєдинок відбудеться 28 жовтня в Кардіффі. Ці ж дату і місце вказує в інформації майбутнього бою авторитетний портал BoxRec.

«Джошуа - великий, дуже небезпечний суперник, але його стиль ведення бою відмінно підходить мені, - написав болгарин на своїй сторінці в Facebook. - У боксі стилі бійців диктують хід матчу. У нашому бою не буде багато обіймів - це буде важкий бокс (28 жовтня)».

Раніше Пулєв вже бився за титул чемпіона світу IBF в 2014 році, проте в поєдинку проти Володимира Кличка був нокаутований у 5-му раунді. Це була єдина поразка болгарського супертяжа в кар'єрі.

У Джошуа в кар'єрі 19 перемог і жодної поразки. Останнім боєм британця була зустріч з Володимиром Кличком на лондонському "Уемблі". Українець програв нокаутом і після довгих роздумів завершив спортивну кар'єру.