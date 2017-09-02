Українець Хижняк виграв чемпіонат світу з боксу (відео)

У Гамбурзі (Німеччина) завершився фінальній бій за титул чемпіона світу з боксу у ваговій категорії до 75 кг., в якому українець Олександр Хижняк переміг Абільхана Аманкула, повідомляє офіційний сайт змагань.

Наш спортсмен провів повний бій з представником Казахстану і рішення повинні були приймати бічні арбітри.

Варто відзначити, що українець мав помітну перевагу, а в кінцівці другого раунду суперника від нокдауну врятував лише гонг на перерву.

Думка рефері було одноголосною - 5:0 на користь українця. Арбітри з Південної Кореї, Ірландії та Канади зафіксували рахунок 30:27, судячи з Туреччини - 30:26, арбітр з Філіппін - 29:28.

Цікаво, що на бою був присутній екс-чемпіон світу серед професіоналів Володимир Кличко, який нещодавно оголосив про завершення кар'єри.

Як повідомляв УНІАН, чемпіонат світу з боксу в Гамбурзі проходив з 25 серпня по 2 вересня.