Бокс, Чемпіонат світу, Фінали: пряма трансляція

Сьогодні в Гамбурзі (Німеччина) завершується чемпіонат світу з боксу, де пройдуть фінальні поєдинки у всіх десяти вагових категоріях, повідомляє офіційний сайт змагань.

Переможці та срібні призери першості визначаться в легкій категорії 46-49 кг., а також у категоріях до 52 кг, 56 кг, 60 кг, 64 кг, 69 кг, 75 кг, 81 кг, 91 кг та понад 91 кг

Україна на вирішальній стадії змагань представлена одним боксером в сьомій за рахунком категорії - до 75 кг. Олександр Хижняк буде битися у вирішальному бою чемпіонату світу з представником Казахстану Абільханом Аманкулом.

Дивіться бій з участю Хижняка починаючи з 19.00

ТБ-трансляція - телеканал 2+2.