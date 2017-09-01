Тренер збірної України з боксу Сосновський: Чудово розуміли, що в Гамбурзі матимемо одну, максим дві-три медалі

На чемпіонат світу з боксу Гамбург-2017 національна збірна України їхала в статусі найсильнішої команди Європи. Двома місяцями раніше, у Харкові, саме українські боксери показали феноменальний результат виборовши перше загальнокомандне місце європейської першості. Проте, фактично всі учасники нашої команди опинилися за межею турніру, нажаль, вже на попередній стадії змагань. Лише одному представнику нашої команди вдалося вийти до фіналу змагань.

Напередодні фінальних двобоїв Федерації боксу України вдалося поспілкуватися з головним тренером збірної Дмитром Сосновським.

"Особисто я, як і весь тренерський склад нашої команди, чудово розуміли, що в Гамбурзі ми матимемо одну, максим дві-три медалі. Ніхто ілюзій не будував. Для того щоб розраховувати на аналогічний, або наближений показник по здобутим нагородам як у Харкові, нам потрібно було значно більше часу на відновлення та планову підготовку. Адже вийти двічі на пік форми за два місяці – це нереально. Менш ніж за тиждень після завершення континентальної першості ми одразу вирушили на тренувальний збір. Було помітно, що хлопці виглядали як фізично, так і психологічно дещо виснаженими", - зазначив головний тренер.

Говорячи про те, що команди знаходяться у рівних умовах, Сосновський зауважив: "Хто увійшов до лідируючої трійки за кількістю учасників у півфіналах Чемпіонату світу? Куба – сім боксерів та по шість боксерів від Казахстану і Узбекистану. Три боксери від команди США. Чемпіонат Америки закінчився раніше за Чемпіонат Європи, а чемпіонат Азії фактично на два місяці раніше в порівнянні з Чемпіонатом Європи. Це і дало їм змогу краще відновитися та підготуватися до світового форуму. Скажу Вам більше: з сорока півфіналістів Чемпіонату світу 2017 представників Європи на цій стадії залишилось лише 10! Я такого за свою тренерську кар’єру взагалі пригадати не можу. Пригадайте скільки фіналістів було у Харкові від збірної Англії… Сім… А до півфіналів Чемпіонату світу вийшов лише один боксер. Ось з цього треба і починати робити аналіз. Взагалі хочу сказати, що ми маємо повертатися до схеми, коли Чемпіонат Європи та світу мають проходити в різні роки, як це було раніше. Такий формат, на мою думку, буде оптимальним для всіх".

А говорячи про перспективи українського боксера Хижняка у фіналі, відзначив: "Прогнозів я давати не буду. Скажу лише те, що Олександр має все необхідне задля того, щоб виграти Чемпіонат світу. Хочу відмітити, що у фіналі вагової категорії до 75 кг боксуватимуть два дійсно найкращі боксери турніру. Переконаний, що хлопці подарують глядачам незабутнє шоу. Маю мрію, щоб переможцем цього поєдинку вийшов саме наш боксер".

Як повідомляв УНІАН, вже завтра, 2 вересня, лідер збірної України у вазі до 75 кг Олександр Хижняк, в поєдинку з представником Казахстану відстоюватиме честь нашої країни і виборюватиме золото й титул чемпіона світу.