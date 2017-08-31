Українець Хижняк вийшов у фінал чемпіонату світу з боксу (відео)

У Гамбурзі (Німеччина) завершився поєдинок 1/2 фіналу чемпіонату світу з боксу, в якому українець Олександр Хижняк переміг американця Троя Іслі, повідомляє офіційний сайт змагань.

Суперники провели на рингу повний бій - 3 раунди по 3 хвилини. І практично протягом усього цього часу наш боксер мав повну перевагу. Тим не менше, перемога українця була визнана тільки роздільним рішенням суддів.

Рефері з Філіппін визнав переможцем цього бою американця - 28:29, а решта четверо арбітрів українця - арбітри з Німеччини (30:25), Аргентини (30:27), Канади (30:27) і Латвії (29:28). Загальний рахунок - 4:1.

Як повідомляв УНІАН, раніше інші представники збірної України не зуміли пройти далі чвертьфіналу та завоювати медаль турніру.

Фінальні бої чемпіонату світу пройдуть в Гамбурзі 2 вересня.