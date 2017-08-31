Бокс, чемпіонат світу, півфінали: відео онлайн-трансляція

Сьогодні в Гамбурзі (Німеччина) відбудеться перша серія півфінальних боїв чемпіонату світу з боксу, повідомляє офіційний сайт змагань.

Пройдуть бої в найлегшій ваговій категорії 46-49 кг. а також категоріях до 56 кг, 64 кг, 75 кг і 91 кг.

Єдиний з українських боксерів, який продовжує турнірний шлях, Олександр Хижняк проведе сьогодні свій півфінальний поєдинок чемпіонату світу проти Троя Іслі з США.

Хижняк вже гарантував собі медаль світової першості. Бій за 3-е місце за регламентом турніру не передбачений і, незалежно від результату півфінальних боїв, спортсмен отримає, як мінімум, бронзу.

Раніше в цьому році Хижняк став переможцем чемпіонату Європи, який відбувся в червні у Харкові.

Бій Хижняк - Іслі дивіться в онлайн-трансляції на УНІАН.

ТВ-трансляцію проводить телеканал УНІАН-ТБ.