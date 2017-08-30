Володимир Кличко презентував у Берліні свою книгу

Екс-чемпіон світу з боксу Володимир Кличко презентував у Берліні свою першу книгу "Management Challenge" ("Управління викликами").

Зустріч з читачами була організована в престижному книжковому магазині "Dussmann das KulturKaufhaus", повідомляє сайт Братство Кличко.

Книга написана німецькою мовою. За словами Кличка, він писав про економіку та бізнес-процеси. У спортсмена є 12 способів управління викликами, якими він поділився з читачами. Він розкриває секрети своєї особистої філософії, пояснює, які методи і способи, що застосовуються в бізнесі, сприяли йому в досягненні мети і подоланні труднощів.

«Завдяки моєму досвіду вирішення проблем я розробив методи, які призводять до успіху. Для мене важливо, щоб я міг передати свої знання багатьом людям. Цією книгою я хотів би допомогти людям, дати їм рушійну силу», –розповів Кличко.