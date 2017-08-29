Українець Хижняк гарантував собі медаль чемпіонату світу з боксу (відео)

У Гамбурзі (Німеччина) завершилася денна сесія боїв 1/4 фіналу чемпіонату світу, в якій українець Олександр Хижняк переміг Бенджаміна Віттакера з Великобританії, повідомляє офіційний сайт змагань.

Спортсмени провели на рингу повний бій, а перевага українцю дісталася тільки за рішенням суддів.

При цьому, рішення було роздільним. Боковий арбітр з Німеччини віддав перевагу англійській боксеру (27:30), в той час як судді з Угорщини, Казахстану, Алжиру та Індії були на боці українця - усі по 30:27. Загальний рахунок - 4:1 на користь Хижняка.

Раніше спортсмени проводили бій в рамках 1/8 фіналу чемпіонату Європи 2017 року, який проходив у Харкові. Поєдинок, що відбувся 20 червня, завершився перемогою українця одноголосним суддівським рішенням. За чотири дні, 24 червня, Хижняк став переможцем чемпіонату Європи.

Таким чином, Хижняк вийшов у півфінал і гарантував собі медаль чемпіонату світу незалежно від результату наступного поєдинку (бронзу отримують обидва невдахи півфіналу).

Як повідомляв УНІАН, чемпіонат світу з боксу в Німеччині проходить з 25 серпня по 2 вересня.