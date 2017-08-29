Бокс, чемпіонат світу 1/4 фіналу: відео онлайн-трансляція

20:00, 29 серпня 2017
Бокс
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У Гамбурзі проходять бої світової першості.

Чемпіонат світу-2017 триватиме в Гамбурзі до 2 вересня / aiba.org/hamburg2017

Сьогодні в Гамбурзі проходять бої 1/4 фіналу чемпіонату світу з боксу, повідомляє офіційний сайт змагань.

У вечірній програмі пройдуть бої у вагових категоріях до 52 кг, 60 кг, 69 кг, 81 кг і понад 91 кг

На ринг вийде один представник України. Юрію Шестаку у ваговій категорії до 60 кг. протистоятиме француз Соф`ян Уміа.

Бій за участю Шестака дивіться на УНІАН.

ТБ-трансляція - УНІАН-ТБ.

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Теги: #Шестак бокс ЧС#відеотрансляція чемпіонат світу з боксу