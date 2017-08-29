Бокс, чемпіонат світу 1/4 фіналу: відео онлайн-трансляція

Сьогодні в Гамбурзі проходять бої 1/4 фіналу чемпіонату світу з боксу, повідомляє офіційний сайт змагань.

У вечірній програмі пройдуть бої у вагових категоріях до 52 кг, 60 кг, 69 кг, 81 кг і понад 91 кг

На ринг вийде один представник України. Юрію Шестаку у ваговій категорії до 60 кг. протистоятиме француз Соф`ян Уміа.

Бій за участю Шестака дивіться на УНІАН.

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