Бокс, чемпіонат світу 1/4 фіналу: відео онлайн-трансляція
20:00, 29 серпня 2017Бокс
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У Гамбурзі проходять бої світової першості.
Чемпіонат світу-2017 триватиме в Гамбурзі до 2 вересня / aiba.org/hamburg2017
Сьогодні в Гамбурзі проходять бої 1/4 фіналу чемпіонату світу з боксу, повідомляє офіційний сайт змагань.
У вечірній програмі пройдуть бої у вагових категоріях до 52 кг, 60 кг, 69 кг, 81 кг і понад 91 кг
На ринг вийде один представник України. Юрію Шестаку у ваговій категорії до 60 кг. протистоятиме француз Соф`ян Уміа.
Бій за участю Шестака дивіться на УНІАН.
ТБ-трансляція - УНІАН-ТБ.
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