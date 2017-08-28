Мейвезер хотів поставити 400 тисяч доларів на свою перемогу над МакГрегором

Флойд Мейвезер намагався поставити $ 400 тис. на себе за кілька годин до перемоги над Конором Макгрегором, повідомляє Sport.ru з посиланням на американський телеканал ESPN.

Мейвезер увійшов в казино і попросив зробити ставку на свою перемогу в дев'яти з половиною раундах. Потім Мейвезер спробував змінити ставку на перемогу нокаутом. Обидві ставки зіграли б, але букмекери затягнули з прийомом ставки, в результаті чого Мейвезер втомився чекати і пішов.

Тим не менш Мейвезер все ж зумів поставити шестизначну суму в іншому місці і поповнити свій дохід.

За законами штату Невада, де проходив поєдинок, спортсмен може ставити на свою перемогу без додаткових умов.

"Ми поставили 100 тисяч на перемогу в дев'яти з половиною раундах. Я дав своій людині гроші, щоб він зробив ставку. Я повинен був бути впевнений в тому, що її прийняли, тому що вранці я сам намагався поставити на себе, але не вийшло", — сказав Мейвезер.

Як повідомляв УНІАН, бій Мейвезера і Макгрегора, який проходив за правилами боксу, відбувся 27 серпня рано вранці за київським часом. Протистояння завершилося перемогою американця технічним нокаутом у 10-му раунді.