Мейвезер став третім спортсменом, хто заробив більше 1 мільярда доларів за кар'єру
Загальний дохід американського боксера Флойда Мейвезера за кар'єру перевищив відмітку в один мільярд доларів.
Екс-чемпіон світу з боксу американець Флойд Мейвезер став третім спортсменом в історії, заробіток якого перевищив мільярд доларів. Раніше подібного досягли баскетболіст Майкл Джордан і гольфіст Тайгер Вудс.
Після бою з Макгрегором сумарний дохід Мейвезера за кар'єру перевищив один мільярд доларів. Про це повідомив Леонард Еллербе, виконавчий директор промоутерської компанії Флойда Мейвезера, після бою з Макгрегором.
Як повідомляв УНІАН, екс-чемпіон світу в п'яти вагових категоріях Флойд Мейвезер нокаутував чемпіона UFC Конора Макгрегора. Поєдинок проходив у Лас-Вегасі і став найкасовішим в історії єдиноборств.
Гонорар Мейвезера лише за останній бій склав 100 мільйонів доларів без урахування виплат відсотків від продажу прав на телетрансляцію, квитків і сувенірної продукції. Сам же боксер розраховує отримати сумарно не менше 300 мільйонів.
Mayweather Promotions CEO says Floyd will join now MJ and Tiger as the only athletes with over $1B career in earnings. pic.twitter.com/V4szMQt4B9— Bleacher Report (@BleacherReport) 27 серпня 2017 р.