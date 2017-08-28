Мейвезер став третім спортсменом, хто заробив більше 1 мільярда доларів за кар'єру

Екс-чемпіон світу з боксу американець Флойд Мейвезер став третім спортсменом в історії, заробіток якого перевищив мільярд доларів. Раніше подібного досягли баскетболіст Майкл Джордан і гольфіст Тайгер Вудс.

Після бою з Макгрегором сумарний дохід Мейвезера за кар'єру перевищив один мільярд доларів. Про це повідомив Леонард Еллербе, виконавчий директор промоутерської компанії Флойда Мейвезера, після бою з Макгрегором.

Як повідомляв УНІАН, екс-чемпіон світу в п'яти вагових категоріях Флойд Мейвезер нокаутував чемпіона UFC Конора Макгрегора. Поєдинок проходив у Лас-Вегасі і став найкасовішим в історії єдиноборств.

Гонорар Мейвезера лише за останній бій склав 100 мільйонів доларів без урахування виплат відсотків від продажу прав на телетрансляцію, квитків і сувенірної продукції. Сам же боксер розраховує отримати сумарно не менше 300 мільйонів.