Кличко: МакГрегор показав хороші навички боксу
Легендарний український екс-чемпіон світу прокоментував підсумок бою Мейвезер - МакГрегор.
Екс-чемпіон світу з боксу в суперважкій вазі українець Володимир Кличко прокоментував перемогу Флойда Мейвезера над бійцем UFC Конором МакГрегором.
Як повідомляв УНІАН, ця перемога стала 50-ою для Мейвезера в його кар'єрі. 40-річний американець залишився непереможеним і заявив, що йде з боксу.
Читайте такожКращі кадри суперпоєдинку Мейвезер - МакГрегор (фотогалерея)"Флойд Мейвезер зробив це – 50-0. Конор МакГрегор діяв дуже дисципліновано в дебюті і показав хороші навички боксу", – написав Володимир Кличко у своєму твіттері.
Як повідомляли раніше ЗМІ, легендарний український боксер працював на поєдинку Мейвезер - МакГрегор в якості експерта.
How ever, take it or leave it 50-0 @FloydMayweather made it! @TheNotoriousMMA was disciplined in his debut and showed good boxing skills.— Klitschko (@Klitschko) 27 серпня 2017 р.