Кличко: МакГрегор показав хороші навички боксу

Екс-чемпіон світу з боксу в суперважкій вазі українець Володимир Кличко прокоментував перемогу Флойда Мейвезера над бійцем UFC Конором МакГрегором.

Як повідомляв УНІАН, ця перемога стала 50-ою для Мейвезера в його кар'єрі. 40-річний американець залишився непереможеним і заявив, що йде з боксу.

Читайте такожКращі кадри суперпоєдинку Мейвезер - МакГрегор (фотогалерея)"Флойд Мейвезер зробив це – 50-0. Конор МакГрегор діяв дуже дисципліновано в дебюті і показав хороші навички боксу", – написав Володимир Кличко у своєму твіттері.

Як повідомляли раніше ЗМІ, легендарний український боксер працював на поєдинку Мейвезер - МакГрегор в якості експерта.