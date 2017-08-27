МакГрегор прийшов на прес-конференцію після бою з Мейвезером з пляшкою віскі (фото)

12:19, 27 серпня 2017
Бокс
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Обидва боксери, як ні в чому не бувало, в обнімку фотографувалися на пам'ять.

МакГрегор прийшов на прес-конференцію з пляшкою ірландського віскі

Чемпіон UFC Конор МакГрегор прийшов на прес-конференцію після бою з Флойдом Мейвезером з пляшкою віскі, повідомляє Mirror.

«Мій ірландський віскі вийде зовсім скоро. Я збираюся захопити ірландський ринок віскі», – заявив МакГрегор.

Зазначимо, що передбачуваний прибуток ірландця за цей бій становить 127 мільйонів доларів.

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Reuters

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Теги: #МакГрегор - Мейвезер