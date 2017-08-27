МакГрегор прийшов на прес-конференцію після бою з Мейвезером з пляшкою віскі (фото)

Чемпіон UFC Конор МакГрегор прийшов на прес-конференцію після бою з Флойдом Мейвезером з пляшкою віскі, повідомляє Mirror.

«Мій ірландський віскі вийде зовсім скоро. Я збираюся захопити ірландський ринок віскі», – заявив МакГрегор.

Зазначимо, що передбачуваний прибуток ірландця за цей бій становить 127 мільйонів доларів.