МакГрегор прийшов на прес-конференцію після бою з Мейвезером з пляшкою віскі (фото)
12:19, 27 серпня 2017Бокс
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Обидва боксери, як ні в чому не бувало, в обнімку фотографувалися на пам'ять.
МакГрегор прийшов на прес-конференцію з пляшкою ірландського віскі
Чемпіон UFC Конор МакГрегор прийшов на прес-конференцію після бою з Флойдом Мейвезером з пляшкою віскі, повідомляє Mirror.
«Мій ірландський віскі вийде зовсім скоро. Я збираюся захопити ірландський ринок віскі», – заявив МакГрегор.
Зазначимо, що передбачуваний прибуток ірландця за цей бій становить 127 мільйонів доларів.
Reuters
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