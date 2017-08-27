МакГрегор виглядав набагато краще, ніж я думав - Мейвезер

Колишній чемпіон світу з боксу в п'яти вагових категоріях Флойд Мейвезер, який переміг Конора Макгрегора, зізнався, що суперник зміг його здивувати.

"МакГрегор виглядав набагато краще, ніж я думав. Але я ще до бою гарантував, що поєдинок не протримається всю дистанцію", – зазначив Мейвезер.

Читайте такожМакГрегор: Судді не дали мені продовжити бій"В останні місяці я не проводив жодних спарингів, тож це зайняло трохи більше часу, ніж ми очікували, але я зробив те, що планував. Макгрегор був хороший, треба враховувати, що я був поза рингом пару років і став старше. Але у нього недостатньо сили, щоб зупинити мене.

Сьогодні я отримав багато ударів по потилиці, але я надав можливість попрацювати рефері. Загалом же вважаю, що рефері допоміг Макгрегору, він зупинив бій і врятував його кар'єру, подумавши про його майбутнє", — додав американський боксер на прес-конференції після бою.

Нагадаємо, що Мейвезер відразу після поєдинку заявив про завершення боксерської кар'єри.