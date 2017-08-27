МакГрегор: Судді не дали мені продовжити бій

Ірландський боєць UFC Конор Макгрегор залишився незадоволений діями рефері в його суперпоєдинку з Флойдом Мейвезером в Лас-Вегасі.

Як повідомляв УНІАН, арбітр присудив американцеві перемогу технічним нокаутом в 10-му раунді, однак ірландець вважає, що потрібно було продовжувати бій.

"Перші раунди залишилися за мною. Суперник був не такий швидкий і потужний, але я поважаю його як бійця, він дуже холоднокровний. Судді рано зупинили бій, вони повинні були дозволити продовжувати поєдинок", - заявив ірландець відразу після закінчення бою.

Вже через годину на прес-конференції він віддав належне Мейвезеру і його вмінню змінювати тактику по ходу поєдинку.

"Це було весело Я отримав задоволення, і це дуже відрізняється від боїв в UFC. Мій опонент міняв тактику тричі по ходу бою, це те, що роблять чемпіони. Я впевнений, що кілька разів серйозно потряс його, але він дуже холоднокровний суперник, не показав цього. Що стосується суддівських записок, думаю, вони були трохи упереджені, але Мейвезер переміг", - зазначив Конор.

Крім того, він поділився найближчими планами.

"Я повернуся до своїх звичних тренувань - джиу-джитсу, рестлінг... Після чого ми визначимося з планами".

Нагадаємо, що Мейвезер після бою заявив, що ця перемога стане для нього останньою на профі-рингу, і він завершує кар'єру.