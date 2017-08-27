Найкращі кадри суперпоєдинку Мейвезер - МакГрегор (фотогалерея)
10:11, 27 серпня 2017Бокс
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Найбільш касовий поєдинок за історію єдиноборств виправдав очікування з точки зору напруження і емоцій.
Мейвезер переміг МакГрегора / Reuters
Як повідомляв УНІАН, у Лас-Вегасі відбувся довгоочікуваний поєдинок між екс-чемпіоном світу з боксу американцем Флойдом Мейвезером і бійцем UFC ірландцем Конором МакГрегором.
МакГрегор, який проводив свій перший бій за правилами боксу, мав деяку перевагу у стартових трьох раундах, проте програв набагато більш досвідченому Мейвезеру у 10-му раунді технічним нокаутом.
По закінченні поєдинку 40-річний Мейвезер заявив, що завершує боксерську кар'єру. Бій став найкасовішим за всю історію професійного боксу.
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