Як це було: Мейвезер розбив МакГрегора (відео)
08:59, 27 серпня 2017Бокс
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Флойд Мейвезер здобув перемогу над МакГрегором, побивши рекорд Роккі Марчіано.
Мейвезер - МакГрегор / Reuters
Сьогодні рано вранці за київським часом в Лас-Вегасі, США, відбувся найбільш касовий поєдинок за всю історію боксу, в якому Флойд Мейвезер переміг Конора МакГрегора у 10-му раунді.
Пряму трансляцію поєдинку можна було побачити на телеканалі "2+2".
Як повідомляв УНІАН, Мейвезер здобув 50-ту перемогу в кар'єрі. При цьому він перевершив рекорд легендарного Роккі Марчіано (49 перемог без поразок). Після бою Флойд сказав, що це був його останній поєдинок, і що він йде з боксу.
Супер бій. Флойд Мейвезер – Конор МакГрегор. Відео бою
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