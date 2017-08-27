Як це було: Мейвезер розбив МакГрегора (відео)

Сьогодні рано вранці за київським часом в Лас-Вегасі, США, відбувся найбільш касовий поєдинок за всю історію боксу, в якому Флойд Мейвезер переміг Конора МакГрегора у 10-му раунді.

Пряму трансляцію поєдинку можна було побачити на телеканалі "2+2".

Як повідомляв УНІАН, Мейвезер здобув 50-ту перемогу в кар'єрі. При цьому він перевершив рекорд легендарного Роккі Марчіано (49 перемог без поразок). Після бою Флойд сказав, що це був його останній поєдинок, і що він йде з боксу.