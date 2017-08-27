Мейвезер здобув перемогу над МакГрегором у 10-му раунді "бою тисячоліття"

Поєдинок МакГрегора і Мейвезера завершився достроковою перемогою американця / Reuters

У Лас-Вегасі, США, відбувся найочікуваніший бій сучасності між американцем Флойдом Мейвезером і ірландцем Конором МакГрегором. Ще до початку бою його назвали боєм тисячоліття.

Читайте такожБій тисячоліття і битва стилів в Лас-Вегасі: Флойд Мейвезер – Конор МакГрегорСуперники почали без розвідки. Перші чотири раунди пройшли з серйозною перевагою Конора МакГрегора, який діяв в агресивній атакуючій манері. Ірландець часто потрапляв у ціль, і лівий прямий в четвертому раунді міг створити серйозні проблеми для екс-чемпіона світу.

Середина поєдинку вийшла більш рівною, Мейвезер поліпшив ККД своїх ударів, і МакГрегор став втомлюватися. У дев'ятому раунді американець вперше потряс МакГрегора серією ударів, і ірландець дивом уникнув нокауту.

Розв'язка настала вже в наступному раунді. Американець оглушив суперника ударної серією, МакГрегор встояв на ногах, але рефері поєдинку зупинив поєдинок у середині раунду через явну перевагу американського боксера.

40-річний Мейвезер, який провів перший бій майже за два роки, досяг 50-ої перемоги в кар'єрі, зберігши "нуль" у графі "поразки". Одразу після бою Мейвезер заявив, що це його останній бій в кар'єрі.

Як повідомляв УНІАН, цей бій став найприбутковішим за всю історію боксу. Прибуток організаторів поєдинку повинен скласти близько 600 млн доларів.