Ломаченко: Бій Мейвезер - МакГрегор не можна назвати спортивною подією

Український чемпіон світу за версією WBO в другій напівлегкій вазі Василь Ломаченко поділився очікуваннями від поєдинку Мейвезер – МакГрегор.

«Це шоу, це не можна назвати спортивною подією. Для мене це циркове шоу, спектакль. На нього цікаво піти і якби я був там, то пішов би сто відсотків. Цікаво подивитися.

Читайте такожУсик про поєдинок Мейвезер - МакГрегор: Це ганьба, ляпас боксу (відео)Звичайно ж, я думаю, що у них там договір якийсь є між собою, мені так здається. От цікаво на цей сценарій просто подивитися.

З приводу результату, тут ясна річ. Я ставлю на людину, яка все життя займалася боксом», – сказав Ломаченко.

Як повідомляв УНІАН, бій Мейвезер – МакГрегор пройде сьогодні. Відеотрансляція поєдинку буде доступна на сайті УНІАН.