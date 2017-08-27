Бій Мейвезер - МакГрегор: відео онлайн-трансляція
05:55, 27 серпня 2017Бокс
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Історичний поєдинок буде показаний на телеканалі "2+2", а також на сайті УНІАН.
До поєдинку Мейвезер - Макгрегор залишаються лічені хвилини / Reuters
У ніч з 26-го на 27 серпня в Лас-Вегасі відбудеться історичний поєдинок — бій між екс-чемпіоном світу з боксу Флойдом Мейвезером і чемпіоном змішаних єдиноборств UFC Конором МакГрегором.
Читайте такожМейвезер і МакГрегор пройшли процедуру зважування і влаштували останню дуель поглядів (відео)Поєдинок відбудеться за правилами боксу і стане найдорожчим за всю історію єдиноборств.
Пряма трансляція бою в Україні доступна на телеканалі "2+2", а також на сайті УНІАН.
Початок телетрансляції вечора боксу – 4.00. Поєдинок Мейвезер – МакГрегор почнеться не раніше 6-ї години ранку.
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Новина в сюжеті: Бій Мейвезер - МакГрегор