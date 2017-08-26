Мейвезер і МакГрегор пройшли процедуру зважування і влаштували останню дуель поглядів (відео)

11:46, 26 серпня 2017
Бокс
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МакГрегор виявився важчим за свого суперника приблизно на півтора кілограма.

Мейвезер і МакГрегор влаштували дуель поглядів / Reuters

У Лас-Вегасі відбулася офіційна процедура зважування перед боксерським поєдинком між екс-чемпіоном світу з боксу Флойдом Мейвезером і чемпіоном UFC Конором МакГрегором.

Бій пройде в рамках першої середньої ваги: 69.85 кг/154 фунта. Суперники вклалися в рамки вагової категорії.

Вага Конора МакГрегора склала 69.39 кг/153 фунта.

Флойд Мейвезер виявився легшим за свого суперника, його вага склала 67.81 кг/149,5 фунтів.

По закінченні процедури суперники провели заключну дуель поглядів перед боєм.

Нагадаємо, бій відбудеться завтра, 27 серпня, о 7.00 ранку. Пряму трансляцію поєдинку в Україні здійснить телеканал "2+2".

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Новина в сюжеті: Бій Мейвезер - МакГрегор
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