Мейвезер і МакГрегор пройшли процедуру зважування і влаштували останню дуель поглядів (відео)
МакГрегор виявився важчим за свого суперника приблизно на півтора кілограма.
У Лас-Вегасі відбулася офіційна процедура зважування перед боксерським поєдинком між екс-чемпіоном світу з боксу Флойдом Мейвезером і чемпіоном UFC Конором МакГрегором.
Бій пройде в рамках першої середньої ваги: 69.85 кг/154 фунта. Суперники вклалися в рамки вагової категорії.
Вага Конора МакГрегора склала 69.39 кг/153 фунта.
Флойд Мейвезер виявився легшим за свого суперника, його вага склала 67.81 кг/149,5 фунтів.
По закінченні процедури суперники провели заключну дуель поглядів перед боєм.
THE FINAL FACE OFF OH MY LORD TOMORROW NIGHT WILL BE EPIC!!!!!! #MayweatherMcGregor#ConorMcGregor#FloydMayweatherpic.twitter.com/SWtRSdtOqJ— UFC (@ufc) 25 серпня 2017 р.
Нагадаємо, бій відбудеться завтра, 27 серпня, о 7.00 ранку. Пряму трансляцію поєдинку в Україні здійснить телеканал "2+2".