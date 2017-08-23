Кличко: Я можу сказати, що успішно завершив свою 27-річну кар'єру, незважаючи на поразку в останньому бою

Дворазовий чемпіон світу з боксу українець Володимир Кличко заявив, що рішення завершити кар'єру далося йому непросто, однак він не шкодує про нього, а також зізнався, що спорт навчив його дуже багато чому, повідомляє Братство Кличко.

За словами українця, з проблемою виходу на спортивну пенсію стикаються багато атлетів, а він цінує не тільки свої перемоги на ринзі, але й поразки.

«Це було нелегке рішення, - цитує Володимира AOL з посиланням на DAZN. – Непросто зробити це після 27 років кар'єри. Ви говорите: «Я зроблю це легко», проте це неправда, адже вам дійсно потрібно прийти до цього. Це непросто, і я розумію своїх колег, які не змогли це зробити вчасно і продовжували виступати».

Читайте такожВолодимир Кличко: 20 мільйонів за реванш з Джошуа не змогли змінити моє рішенняЯк зазначив Володимир, він задоволений своєю кар'єрою, незважаючи на те, що програв останній поєдинок Ентоні Джошуа. «Я можу сказати, що успішно завершив свою 27-річну кар'єру, незважаючи на поразку в останньому бою. Я ніколи раніше не вигравав так багато після невдачі. Можу сказати, що я успішно завершив кар'єру, протягом якої було багато моментів, про які часто говорять. Мені подобалися як перемоги, так і поразки. Останні допомогли мені. Це моменти, після яких ви по-справжньому впізнаєте себе. Ви вчіться працювати над собою і вивчаєте себе. Це був прекрасний час для мене і мого майбутнього, тому що життя після спортивної кар'єри буде такою ж тривалою».

Володимир заявив, що спорт дав йому багато чого в житті. «Спорт навчив мене тому, чому не зміг би жоден університет в світі. Я радий, що вибрав цей життєвий шлях, став спортсменом і одержав можливість самостійно пізнавати світ».

Як повідомляв УНІАН, Кличко оголосив про завершення кар'єри 3 серпня, відмовившись від реваншу з новим чемпіоном світу британцем Ентоні Джошуа.