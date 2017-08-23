Кличко: Макгрегор нагадує мені Бреда Пітта з "Бійцівського клубу"

Володимир Кличко віддав належне бійцю UFC Конору Макгрегору за те, що він проявив сміливість і погодився на бій проти боксера Флойда Мейвезера.

Легендарний український екс-чемпіон світу з боксу, який на початку серпня завершив кар'єру, вважає, що ірландець заслуговує на повагу.

"За рік чи два ми забудемо 90 відсотків того, що наговорили ці двоє. Але образи зберігаються в пам'яті назавжди. Імідж Макгрегора говорить сам за себе. Думаю, що Конор – дуже дикий хлопець. Він мені нагадує героя фільму «Бійцівський клуб», якого зіграв Бред Пітт. Подобається вам Макгрегор чи ні, але він заслужив на повагу", - зазначив Володимир Кличко, якого цитує Boxing Scene.

Також Кличко висловився і з приводу Мейвезера, сказавши, що той вже заробив собі місце в Залі боксерської слави.

"Все, чого досяг Флойд в рингу в різних вагових категоріях, показує, наскільки він крутий як атлет. Мейвезер заслужив своє місце в історії. Це вже точно. Без сумніву, він буде в Залі слави», - сказав Кличко.

Нагадаємо, бій Мейвезер - МакГрегор відбудеться в ніч з суботи на неділю в Лас-Вегасі. Він стане найдорожчим за історію боксу. В Україні пряму трансляцію поєдинку проведе телеканал "2+2".