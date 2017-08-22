Усик про поєдинок Мейвезер - МакГрегор: Це ганьба, ляпас боксу (відео)
11:25, 22 серпня 2017Бокс
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На думку українського боксера, у бійця UFC МакГрегора навряд чи з'являться шанси на перемогу.
Олександр Усик висловився про поєдинок Мейвезер - МакГрегор / К2
Чемпіон світу за версією WBO в першій важкій вазі Олександр Усик висловився про майбутній суперпоєдинок Флойд Мейвезер — Конор Макрегор.
«Це ганьба. Ляпас його величності боксу.
Як може попасти Магрегор, який боксує в UFC? Ось навіть карапулечку він не повинен попасти. Якщо кращі не могли у Мейвезера попасти? Канело, Оскар, всі решта... Бувало там десь якимись скользями пролітало.
Це спорт джентльменів, а там йде спорт долара», – сказав Усик, повідомляє Bazasport.
Нагадаємо, найдорожчий поєдинок за всю історію боксу Мейвезер - МакГрегор відбудеться в найближчий уїк-енд в Лас-Вегасі.
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