Усик про поєдинок Мейвезер - МакГрегор: Це ганьба, ляпас боксу (відео)

11:25, 22 серпня 2017
Бокс
1561

На думку українського боксера, у бійця UFC МакГрегора навряд чи з'являться шанси на перемогу.

Олександр Усик висловився про поєдинок Мейвезер - МакГрегор / К2

Чемпіон світу за версією WBO в першій важкій вазі Олександр Усик висловився про майбутній суперпоєдинок Флойд Мейвезер — Конор Макрегор.

«Це ганьба. Ляпас його величності боксу.

Як може попасти Магрегор, який боксує в UFC? Ось навіть карапулечку він не повинен попасти. Якщо кращі не могли у Мейвезера попасти? Канело, Оскар, всі решта... Бувало там десь якимись скользями пролітало.

Це спорт джентльменів, а там йде спорт долара», – сказав Усик, повідомляє Bazasport.

Нагадаємо, найдорожчий поєдинок за всю історію боксу Мейвезер - МакГрегор відбудеться в найближчий уїк-енд в Лас-Вегасі.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Новина в сюжеті: Бій Мейвезер - МакГрегор
Теги: #бій Мейвезер - МакГрегор#Усик про бій Мейвезер - МакГрегор