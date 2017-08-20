Ломаченко шокував фанатів шаленою їздою по трасі (відео)
15:28, 20 серпня 2017Бокс
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Чемпіон світу з боксу Василь Ломаченко підписав шокуюче відео в Instagram: "Блискавка повернулася додому".
Василь Ломаченко опублікував відео з шаленою їздою по трасі / kp.ua
Український чемпіон світу з боксу Василь Ломаченко змусив нервувати своїх фанатів, показавши екстремальне відео в Instagram. На ньому Ломаченко в машині танцює, відпускаючи кермо, а спідометр показує більше 200 км/ч.
"Блискавка повернулася додому", - підписав Ломаченко власний ролик.
Читайте такожНа Львівщині в ДТП з машиною власника ФК "Карпати" загинула жінка (відео)Багато користувачів були шоковані такою манерою їзди чемпіона і переживають за його життя. "Вася, не ганяй так, будь ласка, нам потрібні живі чемпіони!!!", "Ти ще потрібен цьому світу живим", "Небезпечно по нашим дорогам розвивати таку швидкість. Тим більше вночі по темній! Бережи себе!" - пишуть фанати.
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