Український боксер Гвоздик нокаутував американця Бейкера (відео)
10:56, 20 серпня 2017Бокс
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Перемога дісталася українцеві в шостому раунді.
Гвоздик здобув перемогу над Бейкером нокаутом / Twitter.com
В американському місті Лінкольн відбувся вечір боксу, в адеркарті якого свій бій провів український боксер напівважкої ваги Олександр Гвоздик. Українець переміг американця Крейга Бейкера і відстояв титул чемпіона Північної Америки за версією NABF.
Гвоздик вибрав неспішну тактику, віддаючи центр рингу своєму суперникові. Українець тримав суперника джебом на зручній для себе дальній дистанції і при нагоді підключав праву руку.
У 6-му раунді Гвоздик потряс Бейкера і відправив його в нокдаун правим боковим ударом. Після відліку Олександр почав добивати суперника в кутку – рефері зупинив поєдинок.
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