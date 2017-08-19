Український боксер Гвоздик виявився легше суперника на зважуванні за добу до бою
10:55, 19 серпня 2017Бокс
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Гвоздик важить 79,1 кілограма, в той час як Бейкер на 100 грам більше - 79,2.
Гвоздик легший за суперника на 100 грам / boxingscene.com
Український боксер-професіонал напівважкої ваги Олександр Гвоздик проведе свій наступний бій проти Крейга Бейкера в ніч на неділю за київським часом в Лінкольні (США), повідомляє Isport.
Читайте такожЛомаченко, Усик, Гвоздик: троє українських боксерів здобули перемоги у СШАНапередодні протистояння відбулася традиційна церемонія зважування, на якій наш спортсмен виявився легшим за свого опонента, показавши вагу 79,1 кілограм, а Бейкер – 79,2 кілограм.
Поєдинок Гвоздик – Бейкер пройде в андеркарті головного бою вечора боксу між Теренсом Кроуфордом і Джуліусом Індонго за звання абсолютного чемпіона світу в першій напівсередній вазі.
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