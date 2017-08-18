Як Мєйвезер і МакГрегор готуються до бою: відео

12:28, 18 серпня 2017
Бокс
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За океаном йде підготовка до супербою.

Profc.com.ua

У ніч на 27 серпня за київським часом в Лас-Вегасі зустрінуться дві легенди спорту 12-разовий чемпіон з боксу Флойд Мейвезер і діючий чемпіон UFC у легкій вазі Конор МакГрегор проведуть боксерський поєдинок.

Спеціально до самого очікуваного бою століття 2+2 підготував проект, в якому описує історію протистояння боксерів, розкриває секрети їхнього успіху і показує, як спортсмени готуються до історичної зустрічі в рингу.

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Новина в сюжеті: Бій Мейвезер - МакГрегор
Теги: #Мейвезер#Макгрегор#бій в Лас-Вегасі