Як Мєйвезер і МакГрегор готуються до бою: відео

У ніч на 27 серпня за київським часом в Лас-Вегасі зустрінуться дві легенди спорту 12-разовий чемпіон з боксу Флойд Мейвезер і діючий чемпіон UFC у легкій вазі Конор МакГрегор проведуть боксерський поєдинок.

Спеціально до самого очікуваного бою століття 2+2 підготував проект, в якому описує історію протистояння боксерів, розкриває секрети їхнього успіху і показує, як спортсмени готуються до історичної зустрічі в рингу.