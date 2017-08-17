Екс-чемпіон світу WBC Постол проведе бій з узбеком Наджмітдіновим

16 вересня відбудеться повернення екс-чемпіона світу WBC Віктора Постола на ринг. У головному поєдинку вечора "народний чемпіон" битиметься з непереможеним узбецьким боксером Джамшидбеком Наджмітдіновим (14-0, 9 КО) в 10-раундовому рейтинговому поєдинку, повідомляється на сторінці промоутерської компанії Elite Boxing Promotion в Facebook.

Читайте такожЕкс-чемпіон світу з боксу Постол проведе бій в Києві в середині вересняБоксер промоутерської компанії Elite Boxing Promotion проведе бій-повернення в рамках вечора боксу компаній Sparta Boxing Promotions, Elite Boxing Promotion і K2 Promotions, який відбудеться у виставковому центрі "АККО Інтернешнл" (пр. Перемоги, 40).

Також в рамках вечора на ринг вийдуть Денис Берінчик, Олег Малиновський, Мишко Беселія, Карен Чухаджян, Арам Фаніян і Андрій Веліковський.