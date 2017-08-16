Екс-чемпіон світу в трьох вагових категоріях оголосив, що залишає бокс

Знаменитий американський боксер Шейн Мослі оголосив про завершення професійної кар'єри. Чемпіон світу в трьох вагових категоріях вирішив повісити рукавички на цвях у віці 45 років. Він пояснив, що вважає себе занадто старим для цього виду спорту. Про це повідомляє ESPN.

«Я вирішив, що тепер я більш старий. Я не такий, яким був колись, так що я повинен звільнити себе від подальших спроб конкурувати з іншими бійцями. Звичайно, я завжди буду пов'язаний з боксом. Я все ще буду продовжувати ходити в спортзал, чомусь вчити інших, допомагати їм. Мені все ще подобається боксувати. Бокс – це моє життя, але вже не в ролі бійця», - зазначив Мослі.

За свою кар'єру Шейн Мослі володів титулами в легкій (IBF, 1997-1999), напівсередній (WBC, 2000-2002; тимчасовий титул за версією WBC, 2007) та першій середній (WBC, 2003-2004; WBA, 2003-2004) вагових категоріях.

Мослі прославився також завдяки двом перемогам над Оскаром де ла Хойєю. Крім того, він бився проти Сауля Альвареса, Флойда Мейвезера і Менні Пакьяо (всі три рази програв). Останній раз віковий американець виходив на ринг 28 травня 2016 року, зазнавши поразки від росіянина Давида Аванесяна.

Зазначимо, що днями Шейн висловився з приводу можливого бою Василя Ломаченка і Гільєрмо Рігондо, віддавши свою перевагу кубинцеві.