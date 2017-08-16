Володимир Кличко дав боксерський майстер-клас гравцю "Баварії" (фото)
17:45, 16 серпня 2017Бокс
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Український екс-чемпіон світу побував у Мюнхені в рамках розкрутки бою Мейвезер - МакГрегор.
Володимир Кличко дав урок боксу гравцю "Баварії" Давиду Алабі (ліворуч) / klitschko-brothers.com
Екс-чемпіон світу Володимир Кличко дав кілька уроків боксу захиснику "Баварії" Давиду Алабі. Українець і австрієць зустрілися вчора в Мюнхені, куди Кличко приїхав для участі у зйомках, присвячених майбутньому бою між Флойдом Мейвезером і Конором МакГрегором.
Як повідомляє сайт "Братство Кличко", Володимир відвідав один з боксерських клубів Мюнхена, де дав інтерв'ю ЗМІ, присвячене бою Мейвезер - МакГрегор, на якому українець буде працювати в якості експерта.
Крім того, Кличко-молодший дав кілька порад і показав ази боксерської майстерності Алабі, який у цей час також був присутній у залі.
klitschko-brothers.com
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