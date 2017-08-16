Усик розставив крапки над "і" у питанні, хто є його тренером

Чемпіон світу з боксу у важкій вазі за версією WBO українець Олександр Усик спростував інформацію про те, що Анатолій Ломаченко став його тренером після відходу Джеймса Алі Башира. Про це він розповів в інтерв'ю Sport Arena.

Читайте такожБій Усик -Хук відбудеться 9 вересня в БерлініНагадаємо, інформація про те, що Анатолій Ломаченко очолив тренерський штаб Олександра Усика з'явилася в лютому. Саме в той період часу український боксер почав боксувати у США, де працює Ломаченко-старший, а також розлучився зі своїм попереднім головним тренером Джеймсом Алі Баширом.

«Він не мій тренер, він тренер Василя Ломаченка. Я у Анатолія Миколайовича можу запитати якусь пораду, він не відмовить і допоможе мені, але він не є моїм тренером», — спростував ці дані Усик.

На даний момент тренувальний табір українця очолює тренер Сергій Ватаманюк.

«Я спілкуюся з Анатолієм Ломаченко, але у мене свій тренувальний табір, і ми в ньому робимо свою роботу. Разом з тренером Сергієм Ватаманюком складаємо план роботи, який робимо».

Зараз Олександр Усик знаходиться в Буковелі, де готується до першого бою в рамках Світової Суперсерії проти екс-чемпіона світу WBC Марко Хука, з яким зустрінеться 9 вересня в Берліні.