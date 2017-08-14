Кличко виступить експертом на поєдинку Мейвезер - МакГрегор

Легендарний український боксер, екс-чемпіон світу Володимир Кличко в якості експерта буде присутній на одному з найбільш очікуваних поєдинків року між Флойдом Мейвезером і Конором МакГрегором.

Про поїздку в Лас-Вегас на поєдинок, який називають найдорожчим за всю історію боксу, Кличко повідомив у зверненні на офіційному каналі на YouTube.

«У ніч з 26-го по 27 серпня відбудеться бій Мейвезер-МакГрегор. Як експерт я буду присутній на цьому поєдинку. Буду радий, якщо мої фанати подивляться цей бій», — сказав українець.

Відзначимо, що в прямому ефірі бій між Флойдом Мейвезером і Конором МакГрегором на території України покаже телеканал «2+2».

Володимир Кличко на початку серпня оголосив про завершення спортивної кар'єри. На професійному ринзі Володимир провів 69 боїв, в яких здобув 64 перемоги.