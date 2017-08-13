Володимир Кличко: 20 мільйонів за реванш з Джошуа не змогли змінити моє рішення

Легендарний український боксер, дворазовий чемпіон світу в суперважкій вазі Володимир Кличко розповів про причини рішення завершити кар'єру, а також в черговий раз заявив, що гроші ніколи не були для нього визначальним чинником при виході в ринг.

Як зазначив Володимир Кличко в інтерв'ю Bild, після бою з Джошуа у нього було безліч причин продовжувати кар'єру, погодившись на матч-реванш, але мотивація вже не була на належному рівні.

«У мене був план. Я був одержимий перемогою в бою з Джошуа, — зазначає Володимир. – У мене були 1000 причин погодитися на матч-реванш, і стільки ж причин – щоб завершити кар'єру. Але на момент прийняття рішення частина мене вже померла.

Я помітив, що мотивація була не на тому рівні, що раніше. Навіть можливі 20 мільйонів, які я міг заробити за реванш з Джошуа, не могли змінити мою думку. Якби я продовжував битися тільки через гроші, я би дурив себе».

Також Володимир зізнався, що через травми міг завершити кар'єру ще у 2009 році.

«У бою з Русланом Чагаєвим я порвав біцепс на лівій руці, потім дуже швидко почав працювати на повну, не встигнувши відновитися. У підсумку довелося перенести операцію ще раз, а лікар сказав, що якщо я не буду обережним, може статися рецидив травми».