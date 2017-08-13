Ломаченко проведе наступний бій 9 грудня проти чемпіона світу Рігондо

Чемпіон світу з боксу у другій напівлегкій вазі за версією WBO українець Василь Ломаченко свій наступний поєдинок проведе 9 грудня. Його суперником стане діючий чемпіон світу у другій найлегшій вазі за версією WBA Гільєрмо Рігондо, який поки жодного разу не програвав за свою кар'єру (17 боїв, 17 перемог, 11 з них - нокаутом).

Як повідомляє Вoxingtalk.com, промоутерська компанія Top Rank хоче організувати бій між Ломаченком та кубинцем Рігондо і зарезервувала для цього поєдинку дату на 9 грудня, а ареною бою стане знаменита Madison Square Garden в Нью-Йорку.

Відзначимо, що бій між Ломаченком та Рігондо стане першим в історії між дворазовими чемпіонами Олімпійських ігор. При цьому кубинцеві доведеться піднятися у вазі на дві вагові категорії.

Якщо ж бій з Рігондо зірветься, то Top Rank планує взяти в суперники Василю мексиканця Орландо Салідо.