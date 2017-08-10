Ломаченко викликав МакГрегора на спаринг

11:07, 10 серпня 2017
Бокс
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Український чемпіон світу звернувся в твіттері до знаменитого ірландця.

Василь Ломаченко / championat.com

Чемпіон світу з боксу за версією WBO в другій напівлегкій вазі українець Василь Ломаченко звернувся до зірки UFC Конора МакГрегора з пропозицією стати спаринг-партнером у процесі підготовки до мегапоєдинку МакГрегора з легендою боксу Флойдом Мейвезером.

На своїй сторінці у Twitter український боксер звернувся до Конора з наступними словами:

«Тобі потрібен ще один спаринг-партнер, щоб перевірити свої навички?».

У своєму останньому поєдинку в ніч на 6 серпня Ломаченко зустрічався з колумбійцем Мігелем Марріагою і здобув дострокову перемогу.

Бій Мейвезер-МакГрегор відбудеться 26 серпня на MGM Grand Garden Arena у Лас-Вегасі. Очікується, що зустріч екс-чемпіона світу в п'яти дивізіонах і бійця UFC стане найбільш касовою подією в історії єдиноборств.

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Теги: #бій Мейвезер - МакГрегор#Ломаченко МакГрегор