Ентоні Джошуа проведе два обов'язкових захисти титулу чемпіона світу

Чемпіон світу за версіями WBA, IBF і IBO у суперважкій вазі, британський боксер Ентоні Джошуа планує провести два обов'язкових захиста титулів проти Кубрата Пулєва (претендент по лінії IBF) і Луїса Ортіса (WBA) перш ніж зустрітися в рингу з володарем поясу WBC Деонтеєм Вайлдером, повідомляє Братство Кличко.

Промоутер Джошуа Едді Хирн, заявив, що на даний момент стадіон «Міленіум» в Кардіффі є фаворитом для проведення поєдинку його підопічного з Кубратом Пулєвим.

«Ми знаємо, що наступним суперником Ентоні буде Кубрат Пулєв, - розповів Хірн в інтерв'ю Sky Sports. – Це рішення IBF, яке ми прийняли. Пулєв вже давно офіційний претендент по лінії Міжнародної боксерської федерації, і він отримає свій шанс. Поки неясно, де відбудеться бій – в Кардіффі або Лас-Вегасі. Але на даний момент, стадіон «Міленіум» в Уельсі – фаворит. Можлива дата поєдинку – 28 жовтня. Але остаточне рішення ми приймемо в кінці наступного тижня».

Що стосується Ортіса, то він може стати суперником Джошуа після бою з Пулєвим. «WBA призначила Ортіса обов'язковим претендентом. Ентоні належить битися з ним після Кубрата Пулєва. Так, хоче бою і Деонтей Вайлдер. В ідеальному світі все виглядає так: спочатку бій з Пулєвим, потім поєдинок з Ортісом, потім битва з Уайлдером. Все виглядає добре, хоча рішення Володимира Кличка завершити кар'єру стало розчаруванням для шанувальників боксу, але ми знаємо, що Джошуа буде битися ще довго».

Як повідомляв УНІАН, Володимир Кличко відмовився від реваншу з Джошуа і оголосив про завершення кар'єри 3 серпня.