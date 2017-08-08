Екс-чемпіон світу з боксу Постол проведе бій в Києві в середині вересня

16:50, 08 серпня 2017
Бокс
222

Українець вийде на ринг вперше після торішньої поразки.

фото: УНІАН

Колишній чемпіон світу в першій напівсередній вазі за версією WBC Віктор Постол вперше вийде на ринг після минулорічної поразки від Теренса Кроуфорда , повідомляє SportArena.

Промоутерська компанія Sparta Boxing Promotions оголосила про організацію в Києві статусного вечора боксу, головною зіркою якого стане екс-чемпіон світу Віктор Постол.

Вечір боксу під егідою Sparta Boxing Promotions відбудеться 16 вересня в Києві в Akka International (парк Пушкіна).

Окрім Постола свої чергові бої проведуть Денис Берінчик та Олег Малиновський. В андеркарті виступлять Карен Чухаджян, Арам Фаніян, Андрій Великовський, Мішико Бесселія.

Ім'я наступного суперника Постола ще невідомо. Раніше промоутери українця намагалися організувати бій з перспективним Лукашем Верзбицькі, але польська сторона відмовилася випускати свого боксера на екс-чемпіона світу.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #Постол проведе бій в Києві#екс-чемпіон світу WBC Постол продовжує кар`єру