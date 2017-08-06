Наступний бій Ломаченко проведе в грудні - промоутер Арум

14:45, 06 серпня 2017
Бокс
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Розглядаються кілька варіантів можливих суперників українця.

Після перемоги над Марриагой наступний бій Ломаченко проведе в грудні / facebook.com/trboxeo

Боб Арум, промоутер чемпіона світу з боксу Василя Ломаченка, заявив, що українець повернеться на ринг у грудні, а наступний бій відбудеться, ймовірно, в Нью-Йорку.

Серед варіантів можливих супротивників Ломаченка його промоутер назвав кубинця Гільєрмо Рігондо, мексиканця Орландо Салідо, який виграв у Ломаченка у його другому бою на профі рингу, і ще одного представника Мексики Мігеля Берчельта, у якого є чемпіонський титул.

Нагадаємо, що в ніч на неділю в Лос-Анджелесі Василь Ломаченко здобув перемогу над Мігелем Марріагою у 7-му раунді.

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Теги: #наступний бій Ломаченка#Ломаченко захист титулу