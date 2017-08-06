Наступний бій Ломаченко проведе в грудні - промоутер Арум

Боб Арум, промоутер чемпіона світу з боксу Василя Ломаченка, заявив, що українець повернеться на ринг у грудні, а наступний бій відбудеться, ймовірно, в Нью-Йорку.

Серед варіантів можливих супротивників Ломаченка його промоутер назвав кубинця Гільєрмо Рігондо, мексиканця Орландо Салідо, який виграв у Ломаченка у його другому бою на профі рингу, і ще одного представника Мексики Мігеля Берчельта, у якого є чемпіонський титул.

Нагадаємо, що в ніч на неділю в Лос-Анджелесі Василь Ломаченко здобув перемогу над Мігелем Марріагою у 7-му раунді.