Українець Ломаченко захистив титул чемпіона світу в бою проти Марріаги

В американському Лос-Анджелесі на арені Microsoft Theater чинний володар титулу чемпіона світу за версією WBO в другій напівлегкій вазі українець Василь Ломаченко зустрівся з колумбійцем Мігелем Марріагою.

Перші два раунди Ломаченко придивлявся до суперника, пробивав по корпусу, намагався розбити блок колумбійця. У середині третьої трихвилинки Ломаченко відправив суперника в нокдаун ударом правою. Потім Василь став в кут рингу і показував супернику, щоб той ішов на нього. Марріага пішов, чемпіон з легкістю відбився. Під кінець четвертого раунду боксери зіткнулися головами, через що у Хай-Тека вперше в кар'єрі з'явилося розсічення по ходу бою - над лівим оком.

П'ятий і шостий раунди пройшли при повному домінуванні Василя. Українець притискав суперника до канатів, розряджаючись серіями ударів, які Марріага не завжди встигав блокувати. В кінці шостої трихвилинки було видно, що Марріага фізично здав.

Читайте такожЧемпіон світу WBO Ломаченко виявився важчим на зважуванні претендента на титул (відео)Це враження знайшло підтвердження у сьомому раунді, коли колумбієць вже просто не міг протистояти ударам Ломаченка, а під кінець трихвилинки пропустив шикарний удар з правої і вдруге в поєдинку впав на настил рингу. Арбітр відрахував нокдаун і відразу ж пролунав гонг. А буквально через пару секунд кут колумбійця повідомив рефері, що знімає свого бійця.

Як підсумок - Василь Ломаченко захистив пояс чемпіона світу за версією WBO в другій напівлегкій вазі.

Для 29-річного Ломаченка цей бій став десятим на професійному рингу. Дев'ять з десяти поєдинків українець виграв. Нинішній захист титулу став для нього вже третім.