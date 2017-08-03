Мюнхенська "Баварія" побажала Кличку всього найкращого після завершення кар'єри
22:35, 03 серпня 2017Бокс
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Легендарний німецький футбольний клуб побажав українському екс-чемпіону світу з боксу всього найкращого.
"Баварія" побажала Кличку успіхів / klitschko-brothers.com
Мюнхенська «Баварія» в офіційному клубному твіттері відреагувала на новину про завершення кар'єри українського боксера Володимира Кличка.
«Чемпіон завершив свою кар'єру! Усього найкращого на подальшому шляху, Володимире».
За «Баварію» грає чимало приятелів Володимира Кличка, а голова правління мюнхенського клубу Франц Беккенбауер є почесним членом офіційного фан-клубу братів Кличків.
Ein Champion beendet seine Karriere!— FC Bayern München (@FCBayern) 3 серпня 2017 р.
Alles Gute für deinen weiteren Weg, Wladimir #Klitschko.#MiaSanMiapic.twitter.com/Cq4hRjxb5S
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Новина в сюжеті: Володимир Кличко завершив кар'єру