Мюнхенська "Баварія" побажала Кличку всього найкращого після завершення кар'єри

Легендарний німецький футбольний клуб побажав українському екс-чемпіону світу з боксу всього найкращого.

Мюнхенська «Баварія» в офіційному клубному твіттері відреагувала на новину про завершення кар'єри українського боксера Володимира Кличка. «Чемпіон завершив свою кар'єру! Усього найкращого на подальшому шляху, Володимире». За «Баварію» грає чимало приятелів Володимира Кличка, а голова правління мюнхенського клубу Франц Беккенбауер є почесним членом офіційного фан-клубу братів Кличків. Ein Champion beendet seine Karriere!

Alles Gute für deinen weiteren Weg, Wladimir #Klitschko.#MiaSanMiapic.twitter.com/Cq4hRjxb5S — FC Bayern München (@FCBayern) 3 серпня 2017 р.

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