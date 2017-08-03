Мюнхенська "Баварія" побажала Кличку всього найкращого після завершення кар'єри

22:35, 03 серпня 2017
Бокс
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Легендарний німецький футбольний клуб побажав українському екс-чемпіону світу з боксу всього найкращого.

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Мюнхенська «Баварія» в офіційному клубному твіттері відреагувала на новину про завершення кар'єри українського боксера Володимира Кличка.

«Чемпіон завершив свою кар'єру! Усього найкращого на подальшому шляху, Володимире».

За «Баварію» грає чимало приятелів Володимира Кличка, а голова правління мюнхенського клубу Франц Беккенбауер є почесним членом офіційного фан-клубу братів Кличків.

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Новина в сюжеті: Володимир Кличко завершив кар'єру
Теги: #Кличко завершив кар'єру#Кличко Баварія