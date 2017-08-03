Усик: Володимир прийняв правильне рішення

Чемпіон світу з боксу в першій важкій вазі (WBO) Олександр Усик у прямому ефірі телеканалу «112 Україна» поділився своєю думкою щодо рішення Володимира Кличка завершити професійну кар'єру.

"Якщо він вирішив це зробити, значить це правильний вибір. Він втомився вже, напевно, від тренувань та боксу. Потрібно йти, коли тобі вже не цікаво це робити. Думаю, що в якійсь іншій сфері Володимир себе знайде і дуже добре зарекомендує. У нього буде успішна наступна кар'єра, яку він запланував. Я навіть уявити собі не можу, чим він буде займатися. Думаю, у нього є безліч проектів, які він робив, але не говорив про це – громадськість про це не знає. Бажаю йому тільки успіхів у його новій справі.

До мене після бою Кличко і Джошуа підходили люди і говорили, що їм шкода, що Володимир програв. Але так буває – люди виграють, люди програють. Це закономірність. Треба радіти тому, що колись він перемагав. Спасибі йому за те, що він робив. Володимир молодець, він прийняв правильне рішення і зараз почне якісь інші дії.

У нас в Україні завжди був бокс на високому рівні, тож він буде розвиватися. Ми можемо це подивитися по аматорським боям, наприклад, на чемпіонаті Європи в Харкові, де наша команда посіла перше місце. Великі йдуть, і на їх місце приходять нові і молоді, які теж стають великими".