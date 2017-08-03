Менеджер Джошуа побажав удачі Кличку

Менеджер чемпіона світу з боксу в суперважкій вазі британського боксера Ентоні Джошуа Едді Хирн прокоментував новину про завершення кар'єри Володимира Кличка у своєму Twitter.

"Сьогодні дізнався від Бернда Бенте (менеджера Кличка), що Володимир Кличко прийняв рішення завершити кар'єру. Ми бажаємо йому успіхів!", - написав Хирн.

Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні Кличко оголосив про завершення кар'єри боксера.

Джошука переміг Кличка в бою за титул чемпіона світу, який відбувся 29 квітня в Лондоні на знаменитій арені "Вемблі".

Бій-реванш був намічений на листопад в Лас-Вегасі.