Менеджер Джошуа побажав удачі Кличку
16:10, 03 серпня 2017Бокс
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В стані британського чемпіона з сумом відреагували на новину про те, що бій-реванш не відбудеться.
Джошуа був останнім суперником Кличка / Boxingscene.com
Менеджер чемпіона світу з боксу в суперважкій вазі британського боксера Ентоні Джошуа Едді Хирн прокоментував новину про завершення кар'єри Володимира Кличка у своєму Twitter.
"Сьогодні дізнався від Бернда Бенте (менеджера Кличка), що Володимир Кличко прийняв рішення завершити кар'єру. Ми бажаємо йому успіхів!", - написав Хирн.
Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні Кличко оголосив про завершення кар'єри боксера.
Джошука переміг Кличка в бою за титул чемпіона світу, який відбувся 29 квітня в Лондоні на знаменитій арені "Вемблі".
Бій-реванш був намічений на листопад в Лас-Вегасі.
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Новина в сюжеті: Володимир Кличко завершив кар'єру