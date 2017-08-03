У команді Кличка не виключають, що екс-чемпіон світу ще повернеться у спорт

Екс-чемпіон світу Володимир Кличко, який оголосив про завершення кар'єри, може з часом повернутися на ринг заради одного або двох боїв.

Таку думку в коментарі "Обозревателю" висловив генеральний директор промоутерської компанії братів Кличків K2 Promotions Ukraine Олександр Красюк.

Читайте такожСпасибі, чемпіон: соцмережі відреагували на рішення Кличку завершити кар'єру"Тут не можна говорити категорично, чи правильне це рішення. Він краще знає свій організм, психіку, чи є у нього бажання боксувати чи ні. Але рано чи пізно це повинно було статися. Хоча є інша сторона медалі. Багато боксерів, спортсменів, діячів культури і шоу-бізнесу закінчували свою кар'єру, а потім, глибоко скучивши за своєю справою, знову поверталися. Наприклад, той же Мейвезер.

Я не виключаю варіант, що Володимир може повернутися. Зараз він прийняв чітке рішення завершити кар'єру. Але через якийсь час прийдуть нові обставини, які можуть надихнути його, щоб повернутися на один або два бої. Але це моя особиста думка. Вважаю, таке може трапитися з кожним", - заявив Красюк.